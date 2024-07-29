Dolar
33.05
Euro
35.76
Altın
2,384.24
ETH/USDT
3,323.90
BTC/USDT
67,331.00
BIST 100
10,733.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bekir Aydoğan, İdiris Okuduci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

İstanbul/Beyrut

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan’dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği ifade edildi.

İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine de hava saldırısı düzenledi.

Marun el Ras'a fırlatılan füzelerden birinin patlamadığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonla görüştü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki

Benzer haberler

İsrail'de aşırı sağcılar bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanan askerlerin çıkarıldığı mahkemeyi bastı

İsrail'de aşırı sağcılar bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanan askerlerin çıkarıldığı mahkemeyi bastı

İsrail, Refah kentinin su kaynaklarının yüzde 40'ını yok etti

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines, Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini ikinci kez erteledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi
İsrail'de Filistinli tutukluya cinsel işkence eden askerlerin gözaltına alınması krizi devam ediyor

İsrail'de Filistinli tutukluya cinsel işkence eden askerlerin gözaltına alınması krizi devam ediyor
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet