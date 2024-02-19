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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

İsrail savaş uçaklarının dün gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki Aytarun ve Udeyse bölgesinde Hizbullah'a ait noktalara hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

Enes Canlı, İdiris Okuduci  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

Kudüs/Lübnan

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sınır hattında Lübnan topraklarındaki Duheyra beldesinde Hizbullah'a ait bir yapıyı vurduğu belirtildi.

Ayrıca dün Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab beldesinde Hizbullah'a ait bir noktada hareketlilik tespit eden İsrail savaş uçaklarının bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının dün gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki Aytarun ve Udeyse bölgesinde Hizbullah'a ait noktalara hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları sivil araç trafiğine kapattığını açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinin güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinin güneyindeki Gaziyye beldesinde yer alan bazı bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

Gaziyye beldesi, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.





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