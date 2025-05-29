Dolar
39.10
Euro
44.58
Altın
3,316.31
ETH/USDT
2,642.20
BTC/USDT
105,763.00
BIST 100
9,170.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Güney vilayetine bağlı Cizzin kentinin Serire bölgesine 3 saldırı düzenlediği belirtildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Cizzin'deki Reyhan tepelerini bombaladığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun, Nebatiye vilayetine bağlı Ramiye köyü yakınlarına da İHA'yla saldırı düzenlediği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, güneydeki Sayda kentine bağlı El-Beysariye bölgesine de bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in Sayda'ya bağlı Kakaiye bölgesini de havadan bombaladığı belirtilen haberde, İsrail İHA'ları ve savaş uçaklarının güney bölgesinde uçuşlarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in güneydeki saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırısı kınandı
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
Suriye ve Moritanya haber ajansları SANA ve AMI, Akdeniz Haber Ajansları Birliğine yeniden üye oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: İstanbul'un her ilçesinde, her mahallesinde biz varız

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İHA'yla hedef aldığı belediye çalışanı öldü

İsrail askerleri, buldozer eşliğinde sınırı geçerek Lübnan'ın Blida beldesine doğru ilerledi

BM Barış Gücü, Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinin engellendiğini açıkladı

BM Barış Gücü, Lübnan'ın güneyinde devriye gezen birliklerinin engellendiğini açıkladı
Lübnan'da çekilen "Avukat" dizisi İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ışık tutuyor

Lübnan'da çekilen "Avukat" dizisi İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ışık tutuyor
Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail ihlalleri gölgesinde belediye seçimleri için sandığa gidiyor

Lübnan'ın güneyindeki halk, İsrail ihlalleri gölgesinde belediye seçimleri için sandığa gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet