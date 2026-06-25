İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelerden çekildiği, buraya Lübnan ordusunun yerleştiği haberleri üzerine "işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam ettiğini" açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerden çekildiği haberlerini yalanladı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelerden çekildiği, buraya Lübnan ordusunun yerleştiği haberleri üzerine "işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam ettiğini" açıkladı.

İsrail ordusundan AA muhabirine yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerlerinin konumunda herhangi bir değişiklik olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "siyasi otoritenin direktifleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği" kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrailli yetkililer, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiği ve buralara Lübnan ordusunun konuşlandırılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Uluslararası basına yansıyan habere göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini ve bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılacağını söylemiş, İsrail'in çekilmesinin Lübnan hükümetine bir "iyi niyet" göstergesi olduğunu savunmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

İranlı komutandan İsrail'e "Lübnan'ın tamamını terk edin" mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan topraklarından kendi iradesiyle çekilmesi gerektiğini aksi takdirde çıkarılacaklarını ifade etti.

Kaani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Lübnan'daki işgalini sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'ın tamamını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Kaani, "Bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş ve azim alanıdır. Siyonistler bugün kendi özgür iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın aşağılanma ve çaresizce yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.