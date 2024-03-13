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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava aracıyla düzenlediği saldırıda Hamas üyesi Filistinli Hadi Ali Muhammed Mustafa'nın öldüğünü açıkladı.

Enes Canlı  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca ve motosiklete hava saldırısı düzenledi

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Sur bölgesinde, bu sabah saatlerinde Hamas'ın uluslararası faaliyetlerinden sorumlu liderlerinden Hadi Ali Muhammed Mustafa'ya hava aracıyla saldırı düzenlendi. Mustafa'nın sahadaki silahlı unsurları, yurt dışında İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılardan sorumlu olduğu öne sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerinde bir araca ve motosiklete saldırı düzenledi.

NNA'nın geçtiği bir diğer haberde, saldırıda Filistin ve Suriye uyruklu 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hamas Hareketi ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda Filistinli Hadi Ali Muhammed Mustafa adındaki üyesinin öldüğünü duyurdu.

Seyir halinde hedef alınan araca ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görülüyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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