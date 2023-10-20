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Dünya

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde 3 Hizbullah üyesini hedef aldık

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.

Said Amori, Mehmet Nuri Uçar  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde 3 Hizbullah üyesini hedef aldık

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, askeri helikopterlerin İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatmaya hazırlanan üç Hizbullah üyesinin bulunduğu bir "hücreyi" hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hizbullah'ın altyapısını hedef almaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "Güçlerimiz, Hizbullah'a ait, içinde keşif ve uyarı sahalarının da bulunduğu bir dizi altyapıyı hedef aldı." denildi.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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