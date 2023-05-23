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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a havadan "uyarı" bildirisi attı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın iki gün önce askeri tatbikat düzenlediği Lübnan'ın güney bölgesine havadan "uyarı" bildirileri dağıttı.

İdiris Okuduci  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a havadan "uyarı" bildirisi attı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan medyası, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait uçakların attığı bildirilerin fotoğraflarını yayımladı.

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırı yakınlarındaki dağlık bölgelere atılan bildirilerde, "Hareket etmeden önce düşün. Senin sınır ihlalin ve davranışların durumu daha da kötüleştirip, yaralamaya yola açabilir." ifadeleri yer aldı.

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva da dün katıldığı bir konferansta Hizbullah'ın hata yapmaya çok yakın olduğunu ve bunun bölgesel bir savaşı tetikleyebileceğini söylemişti.

Hizbullah'ın askeri tatbikatı

Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

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