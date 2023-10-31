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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

Hamdi Yıldız  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları vurdu

Istanbul

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

Saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

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