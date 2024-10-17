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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'da tahliye çağrısı yaptığı 3 beldeye daha saldırı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye, tahliye çağrısı yapmasının ardından hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail ordusu, Lübnan'da tahliye çağrısı yaptığı 3 beldeye daha saldırı düzenledi

Lebanon

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun tahliye çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra savaş uçaklarının güneydeki Burc eş-Şimali, Tayr ed-Debba ve Abbasiyye beldelerinde çok sayıda evi vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce de ülkenin doğusunda bulunan Baalbek'teki Temnin el-Fevka, es-Seferi, Serin et-Tahta beldeleri ile güneydeki Sur kentine bağlı el-Huş beldesine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baalbek'teki Temnin el-Fevka, es-Seferi, Serin et-Tahta, Sur kentine bağlı el-Huş, güneyde Burc eş-Şimali, Tayr ed-Debba ve Abbasiyye, Haruf ve orta kesimdeki Cebeli Lübnan vilayetinde El-Verdaniyye beldelerinin tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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