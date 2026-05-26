İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen halihazırda işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tın" ötesinde kara saldırılarına başladı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen halihazırda işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı bildirildi.

İsrail'deki askeri sansürün kalkmasının ardından devlet televizyonu KAN'ın verdiği haberde, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği onlarca beldenin dışında da kara saldırılarına giriştiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği gün içinde basına yansıdı.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletiyor

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının ardından Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesini işgal etti.

Hizbullah ise Nebatiye kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan belde ve çevresinde İsrail hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saat 09.45'te beldedeki dere yatağı çevresinde bulunan İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı, saat 07.00'de ise aynı bölgeye topçu atışları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah ayrıca, sabaha karşı yoğun hava ve topçu desteği altında beldeye ilerleyen İsrail güçleriyle çatışmaya girdiklerini ve saat 08.45'te bir Merkava tankını imha ettiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu, Nebatiye ve Bakaa için tahliye çağrısı yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.

Adraee, bölge halkından evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bakaa bölgesinde yer alan Mişgara ve Suhmur beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini ve Bakaa bölgesinin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldı

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.

Walla'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.

Haberde, ordu komuta kademesinin kabineye ilettiği raporlarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen "başarıları baltaladığı" ve Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, karar çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.

Lübnan sınır hattındaki 43 İsrail yerleşiminde eğitim faaliyetlerinin yalnızca yakınlarında sığınak olan okullarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile güvenlik toplantısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların genişletilmesi kararı gündemiyle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile güvenlik toplantısı düzenledi.

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile gerçekleştirdiği güvenlik toplantısında bazı istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik toplantısının, Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetlendirilmesi kararının ardından yapılması dikkati çekti.

İsrail ordusu yedek askerleri göreve çağırdı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, Lübnan'daki ateşkes hattı dışında askeri faaliyetlerin artırılması amacıyla yedek askerlerin seferber edilmesine başladı.

Son günlerde terhis edilen bazı askerlerden derhal yeniden göreve dönmeleri istendi.

Haberde, göreve çağrılan yedek askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Güvenlik Kabinesi toplantısında yaptığı eleştirilerin ardından alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, ABD ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin, ordunun "sarı hat" dışında operasyon düzenleme kapasitesini sınırladığını savunduğu aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki saldırıda 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ordusu Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirirken, 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu İHA ile Hirbet Silm beldesinde seyir halindeki bir aracı vurdu. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail ordusu savaş uçakları ve İHA'lar ile öğle saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ve Bekaa bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Mercayun ilçesine bağlı Tulin beldesi ile Sur kenti yakınlarındaki Maaraka beldesini hedef aldı.

Batı Bekaa'da bulunan Karun Barajı çevresi de İsrail uçaklarının saldırılarına maruz kalırken, bölge sakinleri barajda hasar oluşabileceği endişesini dile getirdi.

İsrail ordusu ayrıca Hirbet Silm çevresindeki Bir es-Selasil bölgesine, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa, Sultaniye ve Deyr Antar çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenledi.

NNA'ya göre, Sultaniye ve Deyr Antar çevresi 5'ten fazla hava saldırısıyla hedef alınırken, İsrail uçaklarının Karun Barajı'nın güneyindeki Lübnan ordusuna ait kontrol noktası yakınındaki köprüyü vurması sonucu Meşgara beldesine giden yol ulaşıma kapandı.

İsrail silahlı İHA'lar ile Sayda kentine bağlı Kevseriyet er-Rız beldesi ve Harayib beldesinin çevresine saldırılar düzenledi.

Mişgara'daki saldırılarda can kaybı 12'ye yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde ve sabaha karşı Mişgara'daki evleri hedef aldı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye ulaştı, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail ordusunun dün gece Mişgara'daki evlere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.