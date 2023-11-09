Dolar
28.52
Euro
30.57
Altın
1,950.51
ETH/USDT
1,894.30
BTC/USDT
35,797.00
BIST 100
7,860.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, düzenlenen roket saldırılarına karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

Mustafa Deveci, Ömer Koparan  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Quds

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait askeri yapı ve noktalar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarında sınırına yakın bölgede bir grubun da hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde çatışmalar meydana geliyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan’da 63 Hizbullah mensubu ile 1’i gazeteci, 3’ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail’in beyaz fosfor bombası ile Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.50'de Suriye'nin güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın Baalbek bölgesi yönünden, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlendi. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkenin güneyindeki Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi insanlık için bir görev
Milli Savunma Bakanı Güler'den Budapeşte'deki Galiçya Cephesi Şehitliği'ne ziyaret
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez

Filistin, İsrail'in Gazze'ye "nükleer silah" tehdidine karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi insanlık için bir görev

Milli Eğitim Bakanı Tekin: İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi insanlık için bir görev
Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün" işlediği katliamlardan ABD sorumlu

Hamas: İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün" işlediği katliamlardan ABD sorumlu
Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet