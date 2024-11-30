İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasını 4 günde 60 kez ihlal etti
İsrail ordusu, 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlamasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı 60 kez ihlal etti.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ihlaller çoğunlukla Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerinde gerçekleşti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ihlaller çoğunlukla Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerinde gerçekleşti.
İsrail, topçu birlikleri, askeri uçaklar, insansız hava araçları, drone ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra yolların buldozerlerle kazılması ve arabaların ateşe verilmesi gibi ihlaller de yaptı.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlandı. İsrail ordusu 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı tam 60 kez ihlal etti.
İhlallerde 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Mercaiyun kentine bağlı Rab Selasin beldesinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Kasaba, İsrail ordusunun topçu atışlarının da hedefi oldu.
İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Mecdel Zun bölgesine 1 ve Sayda kentinin Beysariyye bölgesine ise 2 kere hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mecdel Zun bölgesinde bir araca düzenlenen hava saldırısında, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi, Beysariyye bölgesindeki saldırılarda da 1 kişi yaralandı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "ateşkes şartlarını ihlal eden" Hizbullah unsurlarını hedef aldıklarını iddia etti.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
Antlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadelerine yer verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.