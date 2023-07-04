İsrail ordusu kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı
İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı.
Kudüs
İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi.
Öte yandan, AA kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü.
Kamptan çekilirken havadan saldırı
Öte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan "silahlı bir grubu" hedef aldı.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Cenin kampından ayrıldığı sırada, kendileri için tehdit oluşturan silahlı bir grup kişiyi hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu hava saldırısı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin sağlık kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.
İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.