İsrail ordusu köprüleri hedef alarak halkını göçe zorladığı Lübnan'ın güneyini izole ediyor İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine geçişlerde kritik öneme sahip Litani Nehri üzerindeki 9 köprüden 8'ini kullanılamaz hale getirmesi, kalıcı işgal endişelerini artırırken ülkenin güneyini izole ediyor.

İsrail ordusu, dün hem geçişler hem de ticari ürünlerin taşınması açısından önemli bir nokta olan Litani Nehri üzerindeki Kasımiye Bahri Köprüsü'nü yıktı.

Lübnan'ın doğusundan batısına uzanan ve ülkenin güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüler, hem sivil geçişler hem de ticaret için hayati önem taşıyor.

Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlar kuşatılma riskiyle karşı karşıya

İsrail ordusu, bölgedeki halkı göçe zorlayan yoğun saldırılarını sürdürürken, 18 Mart'tan bu yana Litani Nehri üzerindeki köprüleri sistematik şekilde hedef alıyor.

Şu ana kadar Litani Nehri üzerindeki 9 köprüden 8'inin kullanılamaz hale getirilmesi nedeniyle nehrin güneyinde yaşayanlar kuşatılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Son geçiş noktası durumundaki Burguz Köprüsü de tehlikeli

Bölge sakinleri, Lübnan'ın güneydoğusunda kalan son geçiş noktası durumundaki Hasbaya ve Hızzin beldelerini birbirine bağlayan Burguz Köprüsü'ne bağımlı hale geldi.

Ancak özellikle Sur kenti ile güneybatıdaki sahil kesimlerinde yaşayanlar için Burguz Köprüsü uygun bir alternatif oluşturmuyor. Köprüye giden yolların hasarlı olması ve İsrail saldırıları nedeniyle tehlike arz etmesi, sivil kullanımını ciddi şekilde kısıtlıyor.

Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri isteniyor

İsrail ordusunun Litani Nehri üzerindeki 9 köprüden 7'sini yıkması ve bir köprüye giden yolları kullanılamaz hale getirerek ulaşımı zorlaştırması, Lübnan'ın güneyine yönelik endişeleri artırıyor.

Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlara sık sık evlerini terk etmeleri tehdidinde bulunan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarını ve işgalini genişletiyor.

Özellikle Lübnan-İsrail sınır hattındaki yerleşimlerde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiren İsrail ordusunun, işgali kalıcı hale getirmesinden endişe ediliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun işgali pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu ifade etmişti.