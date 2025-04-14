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İsrail ordusu karadan ve havadan Lübnan'ın güneyindeki ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusunun sivil ve askeri araçlarla Lübnan'ın güneyinde sınırdan içeri girerek Vezzani Nehri'ne kadar ilerlediği belirtildi.

Mahmut Geldi  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
İsrail ordusu karadan ve havadan Lübnan'ın güneyindeki ihlallerini sürdürüyor

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen güneydeki bölgelerde havadan ve karadan ihlallerini sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail ordusunun sivil ve askeri araçlarla Vezzani Nehri'nin yatağına kadar ilerlediği, güneydeki Sur kentine bağlı Alma Şab beldesinde de makineli tüfeklerle ateş açtığı kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde keşif uçuşlarını da sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çekilmedi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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