İsrail ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildi, iki günlük baskında 51 Filistinli yaralandı

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun iki gün süren askeri saldırılarının ardından Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılar boyunca İsrail askerlerinin çok sayıda eve baskın düzenlediği, aramalar yaptığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, bazı ev ve yapıların ise saha sorgusu ve gözaltı merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun baskınının başladığı çarşamba gününden bu yana sağlık ekiplerinin 51 yaralıya müdahale ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, 5 Ağustos günü Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine "silahlı kişiler", "düşmanca altyapılar" ile silah bulundurma ve ticaretini hedef aldığı iddiasıyla geniş çaplı baskın başlatmıştı.

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Kudüs Valiliği, İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinlilere kötü muamelede bulunduğunu ve kampın bazı mahallelerinde ses bombaları kullandığını belirtti.

Valilik, ayrıca kamp sakinlerinin ifadelerine dayanarak İsrail askerlerinin bir apartmandaki üç daireye saldırının başından itibaren el koyarak saha sorgusu ve gözaltı merkezi olarak kullandığını, bu nedenle kamp sakinlerinin zor insani koşullar altında yaşamlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılar sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldığını ve saha sorgusuna tabi tuttuğunu duyurmuştu.

Öte yandan Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Kudüs'ün kuzeyindeki Ceba beldesinde yaklaşık 2,5 dönümlük arazide yabani bitki örtüsünün temizlenmesi ve zeytin ağaçlarının sökülmesine yönelik askeri karar aldığını, bu uygulamanın 437 numaralı yerleşim yolunun genişletilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kalendiya'ya yönelik saldırı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik aylardır sürdürdüğü askeri saldırıların gölgesinde gerçekleşti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 25 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.