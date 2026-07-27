İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü ve genişletmeye çalıştığı Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illeri arasında yer alan Yermuk Havzası bölgesine havadan tehdit broşürleri bıraktı.

İsrail ordusu işgalini sürdürdüğü Suriye'nin güneyine havadan "tehdit broşürleri" bıraktı İsrail ordusu, işgalini sürdürdüğü ve genişletmeye çalıştığı Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illeri arasında yer alan Yermuk Havzası bölgesine havadan tehdit broşürleri bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölge halkının İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki ihlallerini engellemek amacıyla yollara taş koyup kapatmasının ardından bölgeye havadan broşürler atıldı.

"Yolları kapatmak dahil İsrail ordusuna karşı eylemlere son verilmesi" çağrısında bulunulan broşürlerde, "İsrail ordusunun, elindeki tüm imkanlarla bölgedeki faaliyetlerine devam edeceği" tehdidine yer verildi.

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerine sık sık baskınlar düzenliyor, evlere girerek arama yapıyor, yollara kontrol noktaları kuruyor ve sivilleri alıkoyuyor.

Buna karşın sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dera halkının İsrail ordusuna yönelik karşıt bir yol uyarısı hazırladığına ilişkin görseller paylaşıldı.

Dera'da yaşayan Suriyelilerin İsrail ordusu için hazırladığı yazıda, "Kendi güvenliğiniz için giriş kesinlikle yasaktır. Toprak sahipleri olarak toprağımıza girenlere karşı bölgemizi tüm gücümüzle savunacağız. Dikkatli olun." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974’te imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye’nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde askeri noktalar inşa etmiş ve bugüne kadar 50'den fazla kişiyi alıkoymuştu.