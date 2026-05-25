İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve kulübeyi yıktı İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir ev ile kulübeyi yıktı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği ev ve dükkan yıkımlarıyla Filistinlileri zorla yerinden etme ve bölgeyi Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Silvan'ın Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Fauid Avad isimli Filistinlinin 2 katlı evi ve Ruveydi ailesine ait bir kulübe, buldozerlerle yıkıldı.

Ayrıca İsrail güçlerinin bölgede Filistinlilere ait arazileri talan ettiği ve bazı yapıların duvarlarını yıkarak zarar verdiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra, Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgedeki bedevi topluluklarına baskın düzenlediğini belirtti.

Beşarat, İsrail askerlerinin "askeri bölgede oldukları" iddiasıyla Filistinlilere ait tarım araçları, su depoları ve traktörlere el koyduğunu söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait pek çok arazinin "askeri bölge" olduğunu iddia ederek, buralarda yaşayan Filistinlilerin arazilerine el koyuyor, evleri yıkıyor, yolları kapatıyor ve sistematik ihlallerle Filistinlileri göçe zorluyor.

Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıların başlatıldığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı gerçekleştirdi.

Filistinlilerin yerinden edilmesi hız kazandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'nın hemen yanı başındaki Silvan beldesi, İsrail'in bölgede yaşayan Filistinlileri çeşitli yöntemlere başvurarak zorla yerinden etmesi nedeniyle adeta topyekûn sürgününü bekliyor.

İsrail, Silvan beldesini oluşturan Vadi Hilve, Bostan ve Batn el-Hava mahallelerinde, farklı yöntemler kullanarak Filistinlilerin evlerini elinden alıyor ve bölgeyi Yahudileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Arkeolojik kazı bahanesiyle Filistinlilere ait mülklerin devletleştirildiği Vadi Hilve, "Kralın Bahçesi" adı verilen bir parkın yapılacağı proje kapsamında evlerin yıkıldığı Bostan ve daha önce Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerinin mahkeme kararlarıyla elinden alınarak Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere devredildiği Batn el-Hava'da, bugüne kadar yüzlerce kişi yerinden edildi.

Elad ve Ateret Cohanim başta olmak üzere, fanatik Yahudi örgütler, Filistinlilerin evlerinin ve arazilerinin ellerinden alınıp bölgenin ideolojik amaçlar doğrultusunda demografik olarak dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara son 2 yılda hız verdi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin Ramallah, Tubas, Nablus, El Halil ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Ramallah ve Tulkerm'de 2'şer, Tubas ve El Halil'de 1'er kişi ile Nablus'ta yaşlı bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında evlerde arama yaptığı, bazı eşyalara zarar verdiği, bazılarına ise el koyduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun El Halil kentinin girişinde askeri kontrol noktaları kurduğu, bazı ana yolları demir ve toprak bariyerlerle kapattığı kaydedildi.