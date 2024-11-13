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Dünya

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan iki komutanın öldüğü belirtildi.

Awad Rjoob, Çağrı Koşak  | 13.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi

RAMALLAH

El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sair Ömer Ammara ve Memun Salih Şuraym isimli komutanların İsrail'in Tulkerim'de düzenlediği suikast sonucu öldürüldüğü aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine İsrail ordusunun askeri araçlarla baskın yaptığını ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun yaralandığını açıkladı.

İsrail askerlerinin İzbe'de bir evi kuşattığı, bölgede birçok insansız hava aracının da görüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.

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