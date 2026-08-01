İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 6 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı beldelere girerek çok sayıda eve baskın yaptığı belirtildi.

Nablus'taki baskınlarda 4 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun Nablus'a bağlı Asiriye beldesine yaptığı baskın sırasında onlarca Filistinliyi evlerinde mahsur bırakarak sorguya aldığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, evlerinde mahsur tutulan Filistinlilerin çoğu bir süre sonra serbest bırakıldı.

WAFA'nın haberinde ayrıca, İsrail ordusunun Beytullahim kentinde de biri çocuk 2 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.