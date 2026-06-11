İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Kalkilya kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde sabah saatlerinden bu yana baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, evleri basıp arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail güçlerinin 8 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria'da yıkım

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir Filistinlinin evini yıktığı kaydedildi.

Selfit'e bağlı Kefr ed-Diyk beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Filistinli Muhammed İsmail Habub'un inşaat halindeki 150 metrekarelik evini yıktığı aktarıldı. Yıkımın gerekçesine ilişkin bilgi alınamadı.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

İsrail'in Batı Şeria'da 61 yasa dışı yerleşim planını onaylayacağı belirtildi

Axios sitesinin haberine göre, İsrail kabinesinin bugün yapılacak toplantısından Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimler için karar çıkması bekleniyor.

Planla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek 61 yeni yasa dışı yerleşim kurmak için önümüzdeki birkaç yıl için 350 milyon dolardan fazla kaynak ayırmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllardaki en kapsamlı toprak gasbı olduğuna işaret edilen plan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından sunuldu.

İsrail hükümetinin planı Meclisin feshedilmesine yönelik oylama öncesinde onaylamak istediğine dikkati çekilen haberde, teklifte yer alan yasa dışı yerleşimlerin stratejik ve hassas bölgelerde bulunduğu, Ürdün Vadisi'ndeki 90 numaralı otoyol boyunca uzanarak El Halil'in güneyindeki mevcut yasa dışı yerleşimler arasında süreklilik oluşturacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Bu hamleyle gelecekte bir Filistin Devleti'nin kurulma olasılığının daha fazla baltalandığı belirtilen haberde, işgal altındaki Batı Şeria'da evlerin, kamu tesislerinin ve bunlar için yapılacak yollar ve diğer altyapının finanse edileceği kaydedildi.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimlerin inşasına hız verdi.

Gazze'de 26 hasta, İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "hasta seyahat dosyalarının yönetimi ve takibi konusunda yoğun çalışmalara devam edildiği ve yurt dışında tedavi gerektiren vakalar için çıkış prosedürlerini kolaylaştırmak amacıyla ilgili yetkililerle sürekli koordinasyon sağlanmakta" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tedavilerine yurt dışında devam etmek üzere 26 hasta ve 46 refakatçinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

Çok sayıda hasta ve yaralının tedavi görmek amacıyla yurt dışına çıkış izni beklediği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin gerekli tıbbi bakımı zamanında alabilmeleri, tedavi olabilmeleri ve yaşam haklarının korunabilmesi için çıkış işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yinelendi.

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze’de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tedavi için bölgeden çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek ilgili mercilerden hasta ve yaralıların tahliyesinin hızlandırılmasını istemişti.

Bakanlık Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının ise hala çıkış izni beklediğini aktarmıştı.

Filistin Kızılayı, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan beri yalnızca 700 yaralının tedavi için Gazze dışına çıkabildiği, yurt dışında tedavi için bekleyen 18 bin yaralı ve hasta bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen 28 Şubat'ta, Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanesindeki Filistinlilerde alerji ve mantar vakaları yaygın

Ofisten yapılan açıklamada, hapishanedeki tutukluların çoğunun vücutlarında yayılan şiddetli kaşıntı ve cilt hastalıkları nedeniyle kızarıklıklar oluştuğu kaydedildi.

Ofer Hapishanesindeki Filistinli tutuklular arasında alerji, mantar ve pire vakalarının yayıldığı aktarılan açıklamada, hapishane yönetiminin, mahkumların sağlık durumlarının kötüleşmesine ve aralarında hastalıkların yayılmasına rağmen tıbbi tedavi sağlamayı reddettiği ifade edildi.

Hapishanedeki tutukluların, koğuşlara yapılan baskınlar sırasında polis köpekleri ve gerçek mermi kullanılarak sürekli baskıya maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Kötü beslenme, açık havaya çıkma süresinin kısaltılması ve hastalıkların yayılması, Ofer Hapishanesini en temel insani yaşam koşullarından yoksun, ağır şartlara sahip bir ortama dönüştürdü." denildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.