İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 60'ten fazla Filistinliyi gözaltına aldı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde El Halil kentindeki Favvar Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenledi.

Baskın sırasında 60'tan fazla Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, ellerini ve gözlerini bağladıkları Filistinlileri kamp yakınındaki bir spor sahasında toplayarak sorguya aldı.

İsrail güçleri, sorgudan sonra Filistinlilerden bazılarını serbest bırakırken birçoğunu ise gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında, Filistinli bir çocuk askerlerin açtığı ateşle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Bire kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

İsrail ordusu Filistinli gençlere mermi ve gaz bombasıyla müdahale ederken, gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı ekipleri, baskın sırasında mermiyle yaralanan bir çocuk ile göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yaralı çocukla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.