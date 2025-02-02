Dolar
35.89
Euro
36.69
Altın
2,798.30
ETH/USDT
2,938.70
BTC/USDT
97,275.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim ve Tubas kentlerinde Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği Cenin'de de gözaltına alınanların bulunduğu ancak bu kişilerin sayılarının doğrulanamadığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in "gözaltı baskınlarını Filistinlilerin artan direnişini baltalamak için toplu cezalandırma yöntemi olarak uyguladığı" belirtildi.

İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi
Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi
Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altında
İletişim Başkanlığından Şanlıurfa'daki inşa seferberliğine ilişkin paylaşım
Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi

Benzer haberler

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'da evleri havaya uçurması işlediği soykırımın devamıdır

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha'da bir camiyi ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha'da bir camiyi ateşe verdi
İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor

İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor
İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet