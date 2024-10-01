İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.
Ankara
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.
Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.
Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurdu.
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