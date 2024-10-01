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Kudüs'te sirenler çalıyor. Olay yerinden yayındayız. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor. VTR
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Dünya

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Mustafa Deveci  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor

Ankara

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurdu.


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