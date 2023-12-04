İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 200 yeri vurdu
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca yaklaşık 200 yeri vurduğunu bildirdi.
Kudüs
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi
- Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
- İsrail'in Gazze'de gece boyu süren saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
- İsrail, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen gazetecilerden fazla basın mensubunu öldürdü
- İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor
- İsrail, "idari tutukluluk" uygulamasıyla binlerce Filistinliyi yargılamadan hapiste tutuyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.
Ordundan yapılan açıklamada, Gazze'de gece boyunca yaklaşık 200 yerin vurulduğu belirtildi
Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.
UNICEF: Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli
UNICEF, Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli olduğunu, "Çocuklara yönelik savaşı" durdurabileceğini, sessizliğin suç ortaklığı olduğunu belirtti.
❝Amca bir şey soracağım; bu bir kabus mu, yoksa gerçek mi?❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 4, 2023
❝Gerçekten bu saldırıya (bombalamaya) maruz kaldım mı?❞
Enkazdan yaralı kurtarılan Marah adındaki Gazzeli kız çocuğunun yaşadığı korku görüntülere yansıdı pic.twitter.com/CpuzvnKG8E
Gazze'deki hükümet: İsrail'e hastaneleri vurması için yakılan "yeşil ışık" son bulsun
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni bombalaması, uluslararası ve insancıl hukukun ve insanlığın en temel değerlerinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanmasının "hastane binaları dahil olmak üzere sağlık sektörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan onaylanmış İsrail planını ortaya koyduğu" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İşgal ordusu, Gazze Şeridi ve kuzeydeki bölgelerde 14'ten fazla hastaneyi doğrudan bombaladı. Çok sayıda doktora suikast girişiminde bulundu. Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini alıkoyarak aç, susuz ve işkence altında sorguladı. Bu kişiler hala zor şartlarda alıkonuluyor."
Açıklamada ABD liderliğindeki uluslararası topluma, İsrail'e "hastaneleri hedef alması ve sağlık sektörünü yok etmesi için yaktığı yeşil ışığa" son verme çağrısında bulunuldu.
Hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef almanın uluslararası hukuk tarafından cezalandırılan ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmeler tarafından suç sayılan organize savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, sessiz kalmanın bu suça aktif katılım anlamına geldiği vurgulandı.
İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail'in bölgeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle cenazelerin toprağa verilemediği, Kemal Advan Hastanesi'nde 35'ten fazla cenazenin biriktiği aktarılmıştı.
İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında hâlâ ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
İsrail ordusunun Refah kentindeki Tennur Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kent merkezinde farklı noktaları bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ve topçularının, Nusayrat ve Cibaliye mülteci kampları ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine düzenlediği saldırılarda 3 sivil savunma görevlisi ile çoğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.