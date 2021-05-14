İsrail ordusu Gazze'ye karadan da saldırıyor
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki ilk açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.
Kudüs
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail ordu sözcülüğü "saldırıların sürdüğü ve askerlerin içeri girdiği" şeklindeki açıklamasını daha sonra yinelemekten kaçındı. Sözcülük, sonraki açıklamasında "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" demekle yetindi.
İsrail'den vatandaşlarına 'Gazze sınırından uzak durun' çağrısı
İsrail, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu açıklamasında, Gazze'den İsrail'in sınır bölgelerine roket saldırılarının artabileceği endişesiyle vatandaşlara sığınaklara girmeleri talimatı verildiği aktarıldı.
Gazze sınırına 4 kilometre mesafede bulunan bölgelerde yaşayan tüm İsraillilerden sığınaklara girmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar burada kalmaları istendi.
Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu düzenleyeceğini açıklamasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket gönderdiğini duyurdu.
Bunun İsrail'in sivilleri hedef alması ve altyapı tesislerini bombalamasına verilen bir yanıt olduğunu kaydeden Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki bir askeri üssün yanı sıra Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 100 roketle saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze'den Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler bazı binalara isabet etti.
Aşkelon'da ise büyük alanlarda elektrik kesintisi yaşandı.
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.
"Askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz"
İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.