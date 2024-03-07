İsrail ordusu Gazze'nin güney bölgelerini karadan ve havadan bombaladı
İsrail ordusu, ramazan ayına günler kala Gazze Şeridi'nin güney bölgelerini havadan ve karadan bombaladı.
KİSSUFİM
Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşma sağlanamadı.
Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin derinleştiği ve 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ının açlıkla mücadele ettiği yönündeki uyarılara karşın İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'nin güneyinde Han Yunus yakınında yer alan İsrail bölgelerindeki açık arazide çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri buldozerin Gazze'den ayrıldığı görüldü. Buna karşın bir tankın Gazze Şeridi'ne doğru ilerlemesi dikkati çekti.
İsrail'e ait askeri helikopterlerin Gazze Şeridi çevresinde uçtuğu, çok sayıda insansız hava aracının (İHA) da Gazze semalarında uçuş yaptığı gözlendi.
İsrail ordusunun havadan ve karadan bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalardan siyah dumanlar yükseldi ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait iki askeri binayı vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait iki askeri binayı hedef aldığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aytarun ile Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah'a ait iki askeri bina İsrail savaş uçaklarıyla vuruldu.
Açıklamada ayrıca Lübnan topraklarından son saatlerde İsrail'in Ras Nakura, Yaara ve Yukarı Celil bölgelerine füze atışı yapıldığı, İsrail ordusunun da füze atılan noktaları topçu atışıyla hedef aldığı ifade edildi.
Hizbullah'tan "İsrail'e ait hedeflere saldırı düzenlendiği" açıklaması
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Metulla yerleşim biriminde İsrail'e ait askeri mevzilerin vurulduğu, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.
Açıklamada, söz konusu mevzilerin İsrail'in sonuncusu Ayratun beldesi olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köylere ve sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah'tan yapılan ikinci yazılı açıklamada da "Lübnan sınırında yer alan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait radar alanının füzeyle tam isabetle vurulduğu" belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından uluslararası kuruluşlara "kan bağışı" çağrısı
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, tüm uluslararası kuruluşlardan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye kan bağışında bulunmalarını istedi.
Bakanlık yaptığı yazılı açıklamayla, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Arap ve İslam ülkelerindeki Kızılay ve Arap Kan Transfüzyon Hizmetleri Otoritesi'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlara seslendi.
Açıklamada, bu kuruluşlardan, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatının kurtarılması için tüm kan gruplarından kan ünitelerinin yanı sıra kan torbaları ve kan grubu test malzemeleri göndermeleri istendi.
Ayrıca Gazze halkının, yerinden edilmiş olmasına ve zorla aç bırakılmasına rağmen savaşın başından bu yana 40 bin üniteden fazla kan bağışında bulunduğuna dikkati çekildi.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında sağlık sektörüne ağır darbe vuruyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 6 Mart'ta taptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 364 sağlık personeli öldürüldü, 269'u alıkonuldu, 155 sağlık kuruluşu yıkıldı, 126 ambulans kullanılamaz hale getirildi, 32 hastane ve 53 sağlık merkezi ise hizmet dışı kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.