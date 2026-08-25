İsrail ordusu Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

Filistin merkezli "Şihab" haber ajansının haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde bulunan birçok binayı patlayıcılar yerleştirerek patlattı.

Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırısında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine dün düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Rızk Ebu Şahme yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun dünkü saldırısında yaralanan Ebu Şahme’nin hastaneye getirildiğini bugün ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Han Yunus’un güneyinde İsrail ordusuna ait araçlardan Filistinlilerin evleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı.

İsrail topçuları da Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeyini ve Vadi Gazze Köprüsü çevresini bombaladı.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail ordusuna ait araçlardan Filistinlilerin evlerine yoğun ateş açıldığı, bölgenin yoğun topçu atışlarına maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 431'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Açıklamaya göre, 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi ise yaşam savaşını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1296 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 431'e, yaralı sayısının da 174 bin 437'ye yükseldiği bildirildi.