İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne İHA'yla düzenlediği saldırıyla 2 sağlık görevlisini yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, az önce İHA'yla Kemal Advan Hastanesi'ne doğru bir bomba attı." ifadeleri yer aldı.

Kemal Advan Hastanesi'nin yeşil bölgede olduğu halde İsrail saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırı sonucu hastanede görevli 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık personeline yönelik devam eden saldırılarının kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun bu saldırılarla sivillerin hayatını kurtarma çabalarını sarf eden sağlık sistemini baltaladığına işaret edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası tüm kurum ve insan hakları kuruluşları Gazze'deki sağlık kurumları ve personelini korumaya davet edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda aralarında eski Filistinli tutukluların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Beytüllahim kentinin Cenate beldesi Belediye Başkanı Sami ez-Zeyr'i evine düzenledikleri baskında gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.