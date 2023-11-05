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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef gösterdi

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,5 milyon insanın on binlercesi ve yaralılar için sığınma merkezine dönüşen hastaneleri hedef gösterdi.

Enes Canlı  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsrail ordusu, Gazze'deki hastaneleri yine hedef gösterdi

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savundu.

Hagari, "Bizler Gazze Şeridi'nde hastane veya ambulansları vurmak istemiyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun ablukanın sıkılaştırıldığı ve bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine sivillerin göç etmesi için havadan ilan, telefon ve kısa mesaj aracılığıyla uyarı gönderdiğini paylaşan Hagari, "kuzeyden güneye tahliye için açıklanan güvenli yolun bölgedeki İsrail askerlerine Hamas unsurlarının saldırması sonucu kapandığını" öne sürdü.

Hastaneler hedefte

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Kızılhaç ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.

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