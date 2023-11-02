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Dünya

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Enes Canlı  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Kudüs

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den itibaren öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 17'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık merkezlerini vurmaktan kaçınmayan İsrail, en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösterdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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