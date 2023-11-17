İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı
Filistin devlet televizyonu, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladığını açıkladı. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.
Gazze
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