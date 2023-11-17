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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı

Filistin devlet televizyonu, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladığını açıkladı. Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Ali Semerci  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı

Gazze

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