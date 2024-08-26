İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Gazze/İstanbul/Ramallah
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda daha çok kuzeyden gelen sivillerin sığındığı İzz Bin Abdüsselam Okuluna top atışlarıyla saldırı düzenledi.
- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 400 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail güçlerinin askeri aracın önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli hastanede hayatını kaybetti
- İsrail'in tahliye kararının ardından hasta ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ni terk etmeye başladı
- Filistin Sağlık Bakanlığından çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılması çağrısı
- İsrail, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" ilan ettiği Deyr Belah'taki Filistinlileri göçe zorluyor
- İsrail'in Han Yunus'ta bombaladığı evin enkazında 11 Filistinlinin cesedine ulaşıldı
Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine şiddetli saldırlar düzenledi.
İsrail ordusuna ait helikopterler de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde bulunan El-Avde fabrikası çevresini yoğun ateş altına aldı.
Hastane kaynakları ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesine İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırı sonrası enkaz altında kalan 3 kişinin naaşının getirildiğini aktardı.
İsrail ordusu gece boyu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında bulunan bazı site ve binaları patlatıcılarla havaya uçurdu.
Gazze'de iki eve İsrail'in hava saldırıları sonucunda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şuheda Caddesi üzerindeki bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kebira kasabasında Ebu Rida ailesine ait bir evin İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.
Saldırı yapılan iki noktadaki ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "El Halil'in güneyindeki Yatta bölgesi yakınlarında yer alan Cenbe beldesinde İsrail askerlerinin ateş açarak başından vurduğu Filistinli İyad Ayid Abdunneccar (46) şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, bölgedeki Ayrım Duvarı yakınında bulunan Filistinlilere ateş açtı. Bu sırada başından vurulan Abdunneccar hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir süre sonra Filistinli adamın öldüğü açıklandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 646'ya yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.