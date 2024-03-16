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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı, 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombalaması sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Muhammed Emin Canik  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı, 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hala enkaz altında kalanların bulunduğuna dikkat çekildi.

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