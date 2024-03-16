İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombaladı, 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombalaması sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi.
Gazze
filistin Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentindeki Lebabidi Caddesi'nde 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etti." ifadesi kullanıldı.
Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hala enkaz altında kalanların bulunduğuna dikkat çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.