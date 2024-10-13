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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdürüyor

Cibaliya'daki cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Mustafa M. M. Haboush, Hamdi Yıldız  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdürüyor

Gazze

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.

Cibaliya beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Cibaliya beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.

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