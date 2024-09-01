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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 47 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 738'e yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 47 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Istanbul

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 47 kişiyi öldürdüğü, 94 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 331 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin öldüğü, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 738'e, yaralı sayısının da 94 bin 154'4 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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