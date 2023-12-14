İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyine yönelik saldırılarında en 27 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 27 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.
Ankara
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelere ve güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 18 bin 608'e yükseldi
- Direniş grupları Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail askerlerini hedef almaya devam ediyor
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İsrail ordusu, Refah kentindeki Aşur ve Ebu Ziya ailelerinin evlerine düzenlediği saldırılarda en az 27 Filistinliyi öldürdü.
Ayrıca İsrail'in topçu birlikleri Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derc ve Et-Tuffah mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.
Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü
İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, İsrailli bir subayın öldürüldüğü belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu İsrail askerinin, 8104 Tugayı'ndan yedek binbaşı Elisha Levenstern (38) olduğu kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen askerlerin sayısı 116'ya, yaralıların sayısı 619'a yükseldi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısının ise 445'e çıktığı, yaralıların sayısının 1704 olduğu bildirildi.
İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda, bir albay ve yarbayın da aralarında bulunduğu 5'i subay, 10 askerin öldürüldüğünü açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü.
Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.