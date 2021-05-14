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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları yoğunlaştı YENİ GÖRÜNTÜ - İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanları yoğunlaştı
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Dünya

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar,Esat Fırat   | 14.05.2021
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattı

Kudüs

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.

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