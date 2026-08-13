İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kuşattığı Kusra beldesine piyade taburu gönderiyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in bazı ordu komutanlarıyla Kusra'daki gelişmelere ilişkin durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Zamir'in bölgede düzen ve operasyonel kontrolü güçlendirmek ve ciddi olayların tekrarlanmasını önlemek için çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Bu kapsamda bölgeye ilave bir düzenli piyade taburu gönderilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi verildi.

Kusra'da Filistinli aileler 3 gündür evlerinde mahsur

Kusra'da 3 Filistinli aile, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerine ulaşımı sağlayan yolu çadır kurarak kapatması nedeniyle 3 gündür dış dünyayla bağlantıları kesilmiş halde yaşıyor.

Bölge sakinlerine göre söz konusu adım, aileleri evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlıyor.

Evinde mahsur kalan Filistinlilerden Yusuf Abdusselam, AA muhabirine, kendisiyle birlikte kardeşi, anne ve babası ile diğer akrabalarının da 3 gündür evlerinden çıkamadığını, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını temin edemediklerini söyledi.

Abdusselam, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere ulaşımı sağlayan yola çadırlar kurarak bölge sakinlerini beldenin geri kalanından izole ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun gece saatlerinde çadırlardan birini kaldırdığını ifade eden Abdusselam ancak daha sonra yaklaşık 200 kişinin bölgede toplanarak yolu taşlarla kapattığını kaydetti.

Abdusselam, bu durumun ailelerde evlerinin basılacağı ya da saldırıya uğrayacakları endişesine yol açtığını belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerini evlerinden çıkararak evlerine el koymak istediğini söyledi.