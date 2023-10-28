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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor.

ekip  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
İsrail ordusu, dün olduğu gibi bu akşam da Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 22 gündür bombalıyor.

Dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze’ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısının yanı sıra İsrail tankları da Gazze’yi yoğun şekilde vuruyor.

Saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların sesi İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentine kadar ulaşıyor.

İsrail’in 7 Ekim’de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze’de derin bir karanlık hakim.

Bu arada İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı.

Gazze'de hamile kadınlar zor şartlarda doğum yapıyor

Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, hamile kadınlar da doğum sürecinde kalacak yer bulmakta zorlanıyor.

AA muhabirine konuşan 46 yaşındaki Selva Zeyneddin, hamile kız kardeşinin Şifa Hastanesi'nde doğum sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

"Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardık. Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu." diyen Selva Zeyneddin, doğum yapan kız kardeşine hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.

Şifa Hastanesi'nde yüzlerce aile, zor şartlar altında haftalardır geceyi hastane koridorlarında geçiriyor.

Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze Şeridi'nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500'ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor." dedi.

Malhis, hamile kadınların hastane yolunda "risk altında" olduğuna dikkati çekerek, yaşadıkları bölgelerde temizlik malzemelerine erişim sıkıntısı nedeniyle de "tıbbi risklere maruz kaldıklarını" ifade etti.

"Kadınların enfeksiyon kapmasından ve kanama geçirmesinden korkuyoruz." diyen Malhis, hastanede sterilizasyon malzemelerinde de eksiklik olduğunu vurguladı.

İsrail İletişim Bakanı "Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini" açıkladı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi.

İletişim Bakanı Karhi, X sosyal medya platformu hesabından Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama mesajını alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:

"İsrail her yolu kullanarak bununla mücadele edecektir. Hamas bunu terörist faaliyetleri için kullanacak. Bunda şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk bunu biliyor."

Musk'ın İsrailli "kaçırılan bebekler, çocuklar ve yaşlıların salıverilmesi karşılığında" internet sağlama girişimini yapmış olabileceğini belirten Karhi, "Öyleyse, ofisim (uydu internet sistemi) Starlink ile tüm bağlantıları kesecek." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

Mısır: İnsani yardımların girişinde yaşanan gecikmenin sebebi İsrail

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Batı medyasında çeşitli ülkelerden gelen ve Mısır'da toplanan insani yardımların Gazze'ye girişlerinde gecikme yaşandığına dair yapılan yorumlar üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Yardımların Gazze'ye girişinde gecikme yaşanmasının İsrail'in çıkardığı sıkıntılardan kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, Mısır'ın Gazze'deki Filistinli kardeşlerine insani yardımların girişini hızlandırmak için hiçbir çabadan kaçınmadığı ve kaçınmayacağı ifade edildi.

Hamas: İsrail ile karşılıklı tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir anlaşmaya hazırız

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinva da ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Gazze'deki hükümet: Teslim olmayacağız

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünde basın açıklaması yapan Maruf, "Gazze bugün tek başına duruyor ve kimseden yanında savaşmasını istemedi ve istemeyecek." diye konuştu.

Maruf, İsrail'in tüm bombardımanına rağmen gün içinde güneye doğru değil tam aksi yöne, kuzeye doğru binlerce kişinin "teslim olmayacağız" mesajıyla akın ettiğini söyledi.

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