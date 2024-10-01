İsrail ordusu, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı
İsrail savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.
Beyrut
Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı.
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İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.
Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.
#Canlı: İsrail güçleri Beyrut'un güneyindeki Dahiye’yi vurdu https://t.co/m5I7zTqDXb— AA Canlı (@AACanli) September 30, 2024
İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 95 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalar, Bekaa, Baalbek ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıların bilançosu paylaşıldı.
Buna göre son saldırılarda 95 kişi ölürken, 172 kişi de yaralandı.
İsrail, kısa süre önce yaptığı "Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın" çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2024
▪️ İsrail ordusu, Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı https://t.co/YM4u9yQbks pic.twitter.com/pTZI6JP71G
İsrail basını: Hükümet, Lübnan'a saldırıda "bir sonraki aşamayı" onayladı
Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesi saatler boyu süren görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı.
Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.