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Dünya

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Faruk Hanedar  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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