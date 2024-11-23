İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.
İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 23, 2024
El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu https://t.co/exZVfdo4KS pic.twitter.com/JeSJdoAg8T
İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.
Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.
Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.