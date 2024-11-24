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Dünya

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine 2 şiddetli hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 2 şiddetli hava saldırısı gerçekleştirdi.

Faruk Hanedar  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine 2 şiddetli hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Houssam Shbaro - AA

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail Dahiye bölgesini hedef aldı.

Geniş bir alanda büyük bir yıkıma neden olan saldırıların ardından Beyrut'un güneyini yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Adraee, paylaşımında Hades ve Burc el-Baracine bölgelerindeki iki noktanın işaretli olduğu haritalar paylaşarak bu binalardan 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 29'a yükseldi

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 29'a, yaralananların sayısı da 67'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun El-Basta bölgesinde bir binaya düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binayı hedef alan saldırısında ölenlerin sayısının 29'a, yaralananların sayısının da 67'ye çıktığı belirtildi.

İsrail saldırısında yerle bir olan binada enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, 23 Kasım sabaha karşı El-Basta bölgesindeki El-Memun Sokağı'nda 8 katlı bir binayı 5 füzeyle hedef almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın "operasyon dairesi başkanı" ve Hasan Nasrallah'ın danışmanı olduğu belirtilen Muhammed Haydar'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

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