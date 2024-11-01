Dolar
34.32
Euro
37.36
Altın
2,748.74
ETH/USDT
2,499.90
BTC/USDT
69,265.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gece boyu yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi

İstanbul

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.

Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
"Balkanlar'ın Davos"u geleneksel hale getirilecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı hakkındaki adli soruşturmaya ilişkin açıklama

Benzer haberler

Amerikalı Müslümanlardan, eski ABD Başkanı Clinton'ın İsrail'in sivilleri öldürmesini savunmasına tepki

Amerikalı Müslümanlardan, eski ABD Başkanı Clinton'ın İsrail'in sivilleri öldürmesini savunmasına tepki

ABD: İsrail-Lübnan çatışmasını sonlandırmak için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye için tahliye uyarısı yayınladı
İsrail televizyonunda ABD Başkan adayı Harris için "terör destekçisi" ifadesi kullanıldı

İsrail televizyonunda ABD Başkan adayı Harris için "terör destekçisi" ifadesi kullanıldı
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet