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Dünya

İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Turgut Alp Boyraz  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

Ankara

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

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