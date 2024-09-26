İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Ankara
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.
Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.