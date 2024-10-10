Dolar
34.23
Euro
37.50
Altın
2,630.18
ETH/USDT
2,364.20
BTC/USDT
59,731.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Aysar Alais, Safiye Karabacak  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA), Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı ve Zenabe beldesi başta olmak üzere birçok bölgesine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların gerçekleştirildiği bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatma altına aldı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Kampın girişindeki İsrail buldozerinin yanında patlayıcı infilak ettirildi.

İsrail ordusuna ait buldozerler, kampın sokaklarına ve altyapısına zarar verdi.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'e ait askeri araçların yakınında el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiğini duyurdu.

Kampın tüm girişlerine İsrail askeri araçları konuşlandırılırken, kamptan giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Emine Erdoğan'dan Namazgah Cami'si paylaşımı
Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan amfibi gemilerden ilki Mersin'e ulaştı
Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

Benzer haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi yıktı

Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyor

Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyor
İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı

İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı
İsrail’in tehditlerine rağmen Gazze’nin kuzeyindeki Filistinliler topraklarında kalmakta ısrarcı

İsrail’in tehditlerine rağmen Gazze’nin kuzeyindeki Filistinliler topraklarında kalmakta ısrarcı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet