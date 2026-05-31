İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerem ve Nur Şems kamplarında askeri operasyonlarını ilerletiyor İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems ve Tulkerem kamplarında sürdürdüğü askeri operasyonları, gelecek temmuz ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldığı bildirildi.

Tulkerem Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Tulkerem ve Nur Şems mülteci kampları sakinlerine yönelik saldırılarını 31 Temmuz 2026 tarihine dek uzatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Tulkerem Valisi, bu durumun Filistin vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda daha büyük bir tırmanışa yol açacağını; saldırganlık sonucu zorla yerlerinden edilen binlerce ailenin çektiği acıların devamı anlamına geldiğini kaydetti.

İsrail ordusunun eylemlerini "evlerin ve ticarethanelerin yıkımı, altyapının yok edilmesi operasyonları" olarak nitelendiren Vali Kumeyl, Filistin halkını hedef alan bu sistematik politikanın, her iki mülteci kampının kimliğini yok etmeye yönelik büyük bir tahribata yol açtığının altını çizdi.

Tulkerem Valisi, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail saldırılarının durdurulması için acil müdahalede bulunmalarını istedi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerem ve Nur Şems kamplarına yayıldı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı, 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskın ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Meyselun beldesinde bir eve düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'in Cabirabat mahallesinde daha önce öldürülen bir Filistinlinin ailesine evini de basan İsrail güçleri, evdeki eşyaları tahrip etti, kamera dahil evdeki değerli ürünleri yağmaladı.

Tulkerim'de İsrail güçleri Sayda ve Illar beldelerindeki evlere baskın düzenledi. Baskınlar sırasında aralarında eski bir tutuklunun da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytullahim'in güneyindeki Beyt Feccar'da evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Selfit kentinde ise sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenen 2 kardeş, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

1 Filistinli darbedildi

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine düzenlediği baskında kasıtlı şekilde bir araca çarptı ve bir Filistinliyi darbettti. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında Musrara bölgesinde yer alan bir lokantayı yıkmaya başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışırken vurduğu Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin bacağından vurduğu Nablus'a bağlı Salim köyünden 26 yaşındaki Imad Harun İştiyye yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bacağından vurulan gencin aşırı kan kaybettiği ve bilincini yitirdiği görülmüştü.

İsrail askerleri Tulkerim'de araca ateş açtı: Filistin bir genç yaralandı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde seyir halindeki bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Tulkerim’in doğusundaki Zennabe bölgesi ile Es-Selam Mahallesi arasında açılan ateş sonucu araçta bulunan bir genç sırtından vuruldu.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin araçla ezme girişiminde bulunduğu Filistinli kız öğrenci yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla ezme girişiminde bulunduğu Filistinli kız öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, sabah saatlerinde Nablus'un güneyinde okuluna gitmekte olan 11. sınıf öğrencisi Yemmame Abdülmümin Ahmed Abdullah'ı aracıyla ezme girişiminde bulundu.

Saldırıda yaralanan Filistinli kız öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Haberde, olayın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da okul basıp tahribat ve hırsızlık yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yapımı süren bir okula baskın düzenleyerek tahribat ve hırsızlık yaptığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyünde bulunan yapım aşamasındaki özel bir okula baskın düzenledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan şantiye sorumlusu Ali Munasira, İsrailli saldırganların, okulun 40 ahşap ve 3 metal kapısını kırdığını, güvenlik kamera sistemleri ile elektrik jeneratörlerini çaldığını aktardı.

Munasira, ABD'de yaşayan bir Filistinli tarafından yaptırılan okulun daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 80 bin dolarlık maddi zarara yol açan saldırının, son birkaç gün içinde aynı okula düzenlenen üçüncü saldırı olduğu kaydedildi.