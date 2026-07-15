İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 katlı binayı yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentinin güneyindeki Anza köyünde bulunan binanın sahibi Hafız Ebu Kıyas, çok sayıda buldozer eşliğinde köye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin saatler süren yıkım çalışmasının ardından yapıyı yerle bir ettiğini söyledi.

Ebu Kıyas, binanın zemin katında üç deponun bulunduğunu, ikinci kattaki dairelerin henüz kullanılmadığını, üçüncü katın ise inşaat halinde olduğunu ifade etti.

Yıkım, dava süreci devam ederken gerçekleştirildi

Binaya birkaç ay önce, bölgedeki diğer yapılarla birlikte "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle yıkım tebligatı gönderildiğini belirten Ebu Kıyas, İsrail mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunduğunu ve davanın halen devam etmesine rağmen yıkımın gerçekleştirildiğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Anza köyü, İsrail makamlarının Ağustos 2025'te 16 yapı hakkında yıkım tebligatı göndermesinden bu yana yıkım tehdidi altında bulunuyor. İsrail ordusunun köye yönelik baskın ve arama faaliyetleri de sürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 3 kişi yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, fanatik silahlı İsrailliler, askerlerin korumasında El Halil kentinin Yatta beldesinin güneyindeki Vad er-Rahim bölgesinde yaşayan "Şenaran" ailesine ait evlere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, saldırıda Huzeyfe Muhammed Şenaran, Muhammed Musa Şenaran ve Mahmud Ömer Şenaran'ı darbederek yaraladı.

Yaralıların Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığı, sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de İsrail askerleri, Nablus kentinde 3 Filistinli genci gözaltına aldı. İsrail askerlerinin evlere baskın düzenleyip arama yaptığını ve gözaltına alınan gençlerden birinin babasını darbettiği de aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Dacan beldesinde bulunan El-Akaba bölgesine sızarak Filistinlilere ait çok sayıda aracın lastiklerini patlattı.

İsrail güçleri, Kalkilya kentinde ikisi Habla beldesinden olmak üzere 3 Filistinli genci evlerine düzenlenen baskınlar ve aramaların ardından gözaltına aldı. İsrail askerleri baskınlar sırasında evlerdeki eşyalara da zarar verdi.

Ayrıca İsrail güçleri, Beytüllahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 25 Filistinliyi alıkoydu. Alıkonulan kişiler saatlerce sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.