İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, işgal altındaki Ramallah, El-Bire, Tulkerim ve El Halil kentlerinde baskınlar düzenledi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı ve Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Dura el-Kara beldesinde 7 Filistinlinin gözaltına alındığı, El-Bire kentindeki El-Amari Mülteci Kampı'nda Teysir Ebu Şerbek'in, El-Tire Mahallesi'nde ise akademisyen Mazin er-Rantisi'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde iki kardeşin, Tulkerim'in kuzeyindeki Kafin beldesinde de iki kardeşin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

El Halil kentinin Beyt Ummar beldesinde ise İsrail güçlerinin Vafi İklil ve 15 yaşındaki oğlu Ömer'i gözaltına aldığı daha sonra babanın serbest bırakıldığı ve oğlunun gözaltında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da biri çocuk 4 kişiyi yaraladı

İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus, Kudüs, Beytüllahim, Tubas, Eriha ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda Han el-Ahmar yakınlarındaki Ebu Fellah bedevi köyünde, 9 yaşındaki bir çocuğu arabayla ezmeye çalıştı. Ayağından yaralanan çocuğa bölgedeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İsraillilerin Nablus'ta bir köye saldırısında 33 yaşında bir Filistinli yaralandı.

İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Er-Reşadiyye köyünde "yasa dışı yerleşim" faaliyetlerinin ön hazırlığı olarak Filistinlilerin toprakları üzerinde çadır kurdu.

İsraillilerin toprakları ele geçirmek için çadır kurmasına tepki gösteren köy sakinleri İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.

Saldırıların bir diğer adresi Tubas'ın güneydoğusundaki Tammun kasabasına bağlı Atuf bölgesinde ise İsrailliler, Filistinlilerin tarlalarına su taşıyan boru hattını tahrip etti.

İsrailliler ayrıca, Eriha-Ramallah bağlantı yolunu trafiğe kapatarak yoldan geçen Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Ayrıca Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, askerler, El Halil yakınlarındaki Şuyuh el-Arrub köyünde de Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.