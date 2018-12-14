İsrail ordusu Batı Şeria'da 2'si milletvekili 3 kişiyi gözaltına aldı

RAMALLAH
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde Filistinli milletvekili Yasir Mansur ile Hamas yöneticilerinden Mustafa eş-Şennar'ın Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evlerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı. Ardından Mansur ve Şennar gözaltına alındı.
- İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine suikast çağrısı
- Hollywood yıldızı Natalie Portman'dan İsrail'e ırkçılık suçlaması
- BM'den Batı Şeria uyarısı
- İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
- Filistin yönetimi Batı Şeria'daki şiddetten İsrail'i sorumlu tuttu
- İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükseliyor
İsrail ordusu ayrıca milletvekili İsmail Tall'ın El-Halil kentine bağlı Ez-Zahiriyye beldesindeki evine de baskın düzenledi. Askerler evde yaptıkları arama sonrasında milletvekili Tall'ı gözaltına aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Muhabirler: Qays Abu Samra, Ali Semerci